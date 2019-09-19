Россиянам рассчитали ежедневную безопасную дозу алкоголя

В Минздраве рассказали, какая ежедневная доза алкоголя может считаться безопасной для здоровья. Об этом 29 сентября сообщает «РИА Новости».

Стандартной была признана порция в 10 г. Исходя из того, что у разных напитков разная крепость, количество стандартных порций в одинаковом объеме разных алкогольных напитков будет отличаться.

«Пределами такого употребления считаются: для женщин — не более двух стандартных порций в день, для мужчин — не более трех стандартных порций в день», — цитирует рекомендации агентство.

Если в расчет брать пиво и вино, то для женщин безопасной порцией будет 200 мл вина и 600 мл пива, а для мужчин — 300 мл вина и 900 мл пенного напитка.

Однако специалисты ведомства обратили внимание на то, что для поддержания здоровья в неделю необходимо как минимум на два дня отказываться от алкогольных напитков. Они также напомнили, что алкоголь нельзя употреблять во время беременности и при управлении транспортным средством.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — резюмировали авторы.

Ранее в сентябре стали известны факторы, которые влияют на развитие онкологических заболеваний. Среди них — курение, алкоголь и вирус папилломы человека.