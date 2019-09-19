Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Оптовые цены на лосося, выловленного российскими рыбаками, в 2019 году выросли. Подорожание в некоторых случаях превышает 40%, свидетельствуют данные Минсельхоза.

Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Второй по распространенности вид, кета, подорожал на 17% на Дальнем Востоке и на 47% в Центральной России.

Рост закупочных цен подтвердили и представители торговых сетей. Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова сообщила, что красная рыба подорожала примерно на 15%.

Опрошенные изданием участники рынка связывают подорожание с уменьшением улова на Дальнем Востоке. В большинстве регионов в этом году сезон лова уже закрыт, объем осеннего вылова кеты на Курилах и Сахалине не окажет большого влияния на рынок.

По информации Росрыболовства на 17 сентября, на Дальнем Востоке выловлено около 458 тыс. т лососевых, на Камчатке — около 337 тыс. т.

В августе Росстат сообщил о подорожании в России черного хлеба. В Минсельхозе заявили, что рост цены примерно соответствует уровню инфляции.