Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба. Как рассказали в ведомстве в четверг, 8 августа, повышение розничных цен на этот продукт примерно соответствует уровню инфляции.

«В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний», — цитирует ТАСС официального представителя министерства.

Ранее в четверг Федеральная служба государственной статистики сообщила о резком подорожании ржаного и ржано-пшеничного хлеба. По данным службы, в июне 2019 года он стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

В Российском зерновом союзе рост розничных цен на хлеб связали с повышением цен на зерно и муку в прошлом сезоне, а также с повышением НДС, коммунальных платежей предприятий.