В Российском зерновом союзе прокомментировали рост цен на хлеб

Хлеб в магазинах подорожал в связи с повышением цен на зерно и муку в прошлом сезоне, повышением НДС, коммунальных платежей предприятий и ряда других факторов, рассказал «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

Ранее, 8 августа, РБК со ссылкой на Росстат сообщил, что в России за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года.

При этом больше всего подорожал черный хлеб. В июне 2019 года он стоил 50,54 рубля за килограмм, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.

В то же время оснований для продолжения роста цен на хлеб, с точки зрения стоимости зерна — нет, сказал Александр Корбут.

«Цены на зерно уже ниже, чем были. Цены на муку пока не снизились существенно, но это произойдет, когда мукомолами начнутся закупки зерна нового урожая», — сказал представитель отрасли.

При этом на полках розничные цены на хлеб все равно не снизятся, потому что у хлебопеков отпускные цены, скорее всего, останутся на прежнем уровне, заключил эксперт.

В конце июля Росстат сообщал, что цены на потребительские товары в России в период с 23 по 29 июля снизились на 0,1%. Это был первый за год случай дефляции. Подешевели, в частности, сахар-песок, подсолнечное масло, гречневая крупа и некоторые виды овощей.