Накрошили на батон: в РФ появится хлеб с пониженным содержанием соли

В России вскоре может появиться хлеб с пониженным содержанием соли. Это необходимо, чтобы помочь потребителям сформировать более сбалансированный рацион. Содержание соли в одном из самых популярных продуктов в стране необходимо снизить на 15%, такие рекомендации для производителей разработали НИИ хлебопекарной промышленности, а также ФИЦ питания и биотехнологии, рассказал «Известиям» замглавы центра Алексей Камбаров. Работа проводилась по инициативе Роспотребнадзора, подчеркнула глава НИИ Марина Костюченко. Чрезмерное потребление соли тревожит медиков, ведь это один из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

ФИЦ питания и биотехнологии и НИИ хлебопекарной промышленности разработали рекомендации для производителей хлеба. Речь идет о снижении содержания в нем соли на 15%. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ФИЦ Алексей Камбаров. По его словам, сейчас в 100 г наиболее популярного у россиян нарезного батона содержится 1,1 г соли. С учетом новой рекомендации этот показатель снизится до 0,9 г.

— Граждане уже потребляют чрезмерное количество соли из-за своих традиционных пристрастий в еде. Речь идет о таких продуктах, как, например, сало, сельдь, — сказал Алексей Камбаров. — При этом хлеб — один из основных источников получения соли в течение дня: мучную продукцию в среднем употребляют четыре раза в день, поэтому снижать объем соли в ней важно.

По словам эксперта, в стране уже проводится большая информационная работа с гражданами о том, что необходимо снижать потребление продукции с высоким содержанием соли. Теперь же диалог на эту тему ведется и с изготовителями товаров, добавил Алексей Камбаров.

Рекомендации для производителей разработаны совместно c Роспотребнадзором, пояснила «Известиям» директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. Сейчас проект документа находится на рассмотрении в службе. Необходимость снижения содержания соли обусловлена высоким уровнем ее потребления различными группами населения. Хотя в России соли в хлебе и сегодня меньше, чем в большинстве стран мира.

Марина Костюченко отметила, что институт провел необходимые исследования и промышленную апробацию нового продукта. Сокращение содержания соли на 15% не скажется на вкусе и других качественных характеристиках хлеба, а также на самом процессе производства.

Поэтапное сокращение объема соли в хлебопекарной продукции — это мировая тенденция, добавила директор НИИ. Во многих странах производители добровольно идут на такой шаг на основе соглашений с государственными органами и профильными ассоциациями.

В пресс-службе Роспотребнадзора не ответили на запрос «Известий» на момент публикации материала.

По данным ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава, сегодня суточная норма потребления соли в РФ составляет 9–10 г, тогда как Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежесуточно употреблять лишь 5 г.

Глава центра Сергей Бойцов сказал «Известиям», что чрезмерное потребление соли может привести к развитию гипертонии, что увеличивает риск других сердечно-сосудистых заболеваний.

В Минздраве на запрос «Известий» оперативно не ответили. Из паспорта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни», который был сформирован ведомством, следует: правительство намерено разрабатывать меры, которые позволят сократить потребление соли и сахара.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что в ведомстве поддерживают политику, направленную на общее оздоровление граждан и на снижение риска неинфекционных заболеваний. Присутствие на полках магазинов хлебобулочных изделий, произведенных по традиционной рецептуре, а также с пониженным содержанием соли, оставляет потребителю право выбора товара в соответствии с предпочтениями.

С технической точки зрения снизить содержание соли в хлебе возможно, рецептура продукта позволяет это сделать, пояснил «Известиям» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Более того, соль можно заменить аналогами, отметил эксперт.