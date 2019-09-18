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Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин

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Для российских компаний возросла привлекательность поставок бензина и дизельного топлива на экспорт сразу же вслед за повышением мировых цен на нефть. Однако аналогичная ситуация в прошлом году привела к существенному подорожанию топлива в России.

Опрошенные «Известиями» эксперты посоветовали не бояться очередного подорожания, поскольку между нефтяниками и правительством существуют договоренность: рост цен на бензин не должен превышать текущий уровень инфляции.

Также в 2019 году нефтяников ожидают компенсации от государства по недополученным денежным средствам во время поставок топлива внутри России.

При этом специалисты отметили, если же повышение случится, то оно будет весьма сдержанным, а подорожание цен на нефть на международном рынке вообще не скажется на России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не пороть горючку: грозит ли скачок цен на нефть подорожанием бензина

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