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Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Серьезное ограничение стоимости моторного топлива не будет верным, так как из-за этого замедлится развитие российского нефтеперерабатывающего бизнеса, что вызовет новый скачок цен. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил президент России Владимир Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат.

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«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал глава государства, отвечая на вопрос рабочих о повышении цен на топливо. Его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что рост стоимости бензина на сегодняшний день ниже уровня инфляции.

«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.

Президент добавил, что в 2019 году показатель не такой высокий, как в 2018 году: такая динамика объясняется ситуацией на мировых энергетических рынках.

«И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства», — сказал он.

По его словам, в случае если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и компаниями.

В конце июня в Федеральной антимонопольной службе заявили, что предпосылки для роста цен на автомобильное топливо с истечением срока действия правительственного соглашения с нефтяными компаниями на сегодняшний день отсутствуют.

5 апреля кабмин и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации цен на II квартал 2019 года.

В марте вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что у правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин после завершения действия договора на I квартал, так как демпфирующий механизм, который призван частично компенсировать нефтяным компаниям упущенную экспортную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок, работает.

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