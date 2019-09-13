Греф призвал готовиться к кризисам из-за возможного снижения цен на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы. Об этом он заявил, выступая на сессии Московского финансового форума.

По его словам, он боится заявлений о готовности к кризису, так как «каждый кризис мы готовимся к вчерашнему кризису». Кроме того, впереди страну ждут новые вызовы, цитирует Грефа «РИА Новости».

Он назвал возможные будущие проблемы сырьевым шоком, который связан со снижением потребления нефти в мире и фактически бесконтрольным увеличением предложения нефти в мире. Такая ситуация, считает глава Сбербанка, может привести к ценам ниже $40 за баррель.

«Если мы хотим быть готовыми к решению сегодняшних проблем и встретить завтрашние проблемы, надо немедленно начинать эффективно работать. Вот слово «эффективно» здесь ключевое. На мой взгляд, еще раз у нас есть уникальный момент для начала этой работы», — добавил Греф.

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в августе сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год. Оказалось, что ежегодный отрицательный эффект ограничительных мер на рост российского ВВП составил в среднем 0,2 п.п.

Евросоюз и США в 2014 году ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

В 2014–2015 годах цены на нефть со $100 опускались ниже $40 за баррель. Падение началось после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть.