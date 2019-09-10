Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2019 году

Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) понизило прогноз добычи нефти участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам 2019 года на 100 тыс. баррелей в сутки, до 30,03 млн. баррелей в день. Это следует из данных краткосрочного прогноза управления.

По данным EIA, в 2020 году уровень добычи нефти снизится на 190 тыс. баррелей в сутки — до 29,6 млн баррелей в день. В 2018 году добыча нефти в ОПЕК составила 31,96 млн баррелей ежесуточно. В итоге в 2019 году минэнерго США ожидает большее, чем полагало раньше, снижение добычи в организации в годовом выражении. Речь идет о 1,93 млн баррелей в сутки (ранее предполагалось снижение на 1,83 млн).

Также снижен прогноз по добыче нефти в Соединенных Штатах на 30 тыс. баррелей — до 12,24 млн баррелей в сутки. Краткосрочный прогноз на 2020 год снижен на 30 тыс. баррелей в сутки — до 13,23 млн баррелей.

Таким образом, в США в 2019 году уровень добычи нефти составит около 12,2 миллиона баррелей в сутки. Он увеличится на 1,2 млн по сравнению с уровнем предыдущего года.

В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.

2 июля стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали продление договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до апреля 2020 года.