Прямой эфир

Дэвид Кэмерон впервые стал отрицать секс с мертвой свиньей

0
Фото: TASS/Zuma/Andrew Parsons
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон впервые публично опроверг информацию о том, что во времена студенчества совершил действия сексуального характера с головой мертвой свиньи. Об этом сообщает Mirror.

Скандал вокруг политика разгорелся в 2015 году после выхода книги лорда Майкла Эшкфорта «Зовите меня Дэйв». В ней он рассказал о том, что якобы в Оксфорде Кэмерон согласился на определенные интимные манипуляции со свиньей, и якобы существуют фотографии, доказывающие это.

В вышедших недавно мемуарах экс-премьер ответил на данное заявление.

«Моей первой реакцией был не гнев, смущение или беспокойство о влиянии. Это было смешно. Я не мог поверить, что кто-то мог написать обо мне книгу, включив в нее историю, которая была ложной и нелепой», — отметил политик.

Кэмерон добавил, что на политическом поприще без чувства юмора и «толстой кожи» не обойтись.

Пост премьера он занимал в период с 2010 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что в своей книге Кэмерон рассказал о референдуме по Brexit и назвал нынешнего главу британского правительства Бориса Джонсона лжецом и лицемером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о желании Кэмерона вернуться в политику
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019