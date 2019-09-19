Дэвид Кэмерон впервые стал отрицать секс с мертвой свиньей

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон впервые публично опроверг информацию о том, что во времена студенчества совершил действия сексуального характера с головой мертвой свиньи. Об этом сообщает Mirror.

Скандал вокруг политика разгорелся в 2015 году после выхода книги лорда Майкла Эшкфорта «Зовите меня Дэйв». В ней он рассказал о том, что якобы в Оксфорде Кэмерон согласился на определенные интимные манипуляции со свиньей, и якобы существуют фотографии, доказывающие это.

В вышедших недавно мемуарах экс-премьер ответил на данное заявление.

«Моей первой реакцией был не гнев, смущение или беспокойство о влиянии. Это было смешно. Я не мог поверить, что кто-то мог написать обо мне книгу, включив в нее историю, которая была ложной и нелепой», — отметил политик.

Кэмерон добавил, что на политическом поприще без чувства юмора и «толстой кожи» не обойтись.

Пост премьера он занимал в период с 2010 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что в своей книге Кэмерон рассказал о референдуме по Brexit и назвал нынешнего главу британского правительства Бориса Джонсона лжецом и лицемером.