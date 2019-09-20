На стадии котла: единый фонд страхования от ЧС хотят создать за счет граждан

В России предлагают создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. Пополнять его планируется из средств граждан, которые решат застраховать свое жилье от ЧС. Собранные деньги будут направляться в регионы, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций. Об этом «Известиям» рассказал глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Минимальный платеж может составить 150 рублей с квартиры. Страхование от ЧС необязательно, но регионы будут создавать специальные программы и стимулировать россиян участвовать в них. Чтобы собрать сумму, достаточную для массового восстановления жилья после ЧС, необходимо включить новые платежи в квитанции на коммунальные услуги, считают эксперты.

Связаны одной цепью

Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, рассказал «Известиям» Игорь Юргенс. В августе вступил в силу федеральный закон, позволяющий регионам создавать собственные программы такого страхования. Минимальный платеж, по оценкам ВСС, может составить 150 рублей в месяц с квартиры, уточнил Игорь Юргенс. Новая строка может появиться в квитанции за коммунальные услуги, но граждане будут сами решать, оплачивать страховку или нет.

–– Предполагается собрать по всей стране по 150 рублей, которые будут отправляться в «один общий котел», 95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК). А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС, –– сказал глава ВСС.

По его словам, инициатива о сборе средств «в общий котел» принадлежит Минфину и ЦБ, сейчас она обсуждается.

В министерстве и Банке России не ответили на вопрос «Известий» о возможном создании фонда.

деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький говорит, что минимум в 150 рублей –– это результат расчета страховых компаний. Через два года, по его словам, прогнозируется увеличение этой суммы до 250–300 рублей.

Принимать окончательные решения по тарифам будут субъекты и страховые компании. В региональные программы могут включаться разные наборы рисков, также возможно софинансирование платежей из местных бюджетов, поэтому суммы могут различаться, добавили в ВСС. Пока предполагается, что там, где риск возникновения ЧС более высокий, плата будет выше, уточнила руководитель управления по страхованию имущества физлиц СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева напомнила, что 25 лет назад подобная программа страхования жилья была запущена в Москве –– тогда вложения из регионального бюджета составляли 85% от страхового платежа, но сейчас они равны 15%.

–– Для успешного запуска программы в стране желательно, чтобы в регионах софинансирование составило около 80%, –– отметила эксперт.

В среднем сегодня москвичи платят за страховку примерно 2 рубля за 1 кв. м, услугой пользуются около 60% владельцев жилья, уточнил член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Сейчас ВСС определил 14 пилотных субъектов, где страховые программы могут быть запущены в первую очередь. Это Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

По прогнозу члена комитета ГД по транспорту и строительству Дмитрия Ионина, большинство регионов утвердят свои программы до ноября этого года. В пресс-службах администраций Московской и Ленинградской областей подтвердили «Известиям», что планируют это сделать в ноябре , в других –– не ответили на запросы.

А будут ли платить

В пресс-службе Минфина напомнили, что страхование жилья от ЧС — добровольное, в соответствии с Гражданским кодексом оно не может быть обязательным. Однако в ведомстве рассчитывают, что региональные программы окажутся востребованными, поскольку они будут «доступнее по цене, чем заключение коммерческого договора».

Сегодня из бюджета тратятся немалые суммы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Например, программа восстановления жилья и инфраструктуры в Иркутской области после масштабного летнего наводнения продлится пять лет. До 2023 года на нее будет направлено 32 млрд рублей из федерального бюджета, а общие затраты составят более 41 млрд рублей.

Член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский считает, что фонд нужен, если он будет открытым, то есть данные по накоплениям и их использованию будут доступны людям. Кроме того, тарифы в разных регионах должны различаться.

— В крупных городах к людям скоро придет осознание, что нужно страховать жилье от ЧС. В деревнях и небольших городах будет сложнее собрать деньги, — считает он.

Желательно включить платеж отдельной строкой в квитанцию за ЖКУ, эту возможность предполагает закон, отметил Игорь Юргенс. Но каждый регион будет это определять самостоятельно. По словам главы ВСС, на совещаниях в регионах, в которых он участвует совместно с представителями ЦБ и страховыми компаниями, этот вопрос будет обсуждаться в числе первых.

паводок Паводок в Иркутской области Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Дмитрий Ионин считает, что новая строка в квитанции за ЖКУ, скорее всего, действительно появится в каждом регионе –– это станет единственной возможностью обеспечить сбор по страховым взносам.

Но, по словам ответственного секретаря экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, высок риск того, что население отрицательно отнесется к этой идее.

— Не разобравшись, люди заключат оферту, а затем будут оспаривать ее, требовать возврата средств, — считает он.

Поэтому одна из важных задач для регионов и страховых компаний — проведение информационно-просветительской кампании, полагает Светлана Разворотнева. По ее словам, сейчас обсуждаются разные меры стимулирования населения платить страховку от ЧС. Например, скидки по налогу на недвижимость или уменьшение взноса на капремонт.

Но пока их нет, поэтому граждане могут усомниться в необходимости платить страховку, по сути, финансируя ликвидацию последствий ЧС, не имеющих к ним отношения. Однако, по словам Игоря Юргенса, в дальнейшем возможны и радикальные меры. Так, отказавшимся от страховки россиянам в случае потери жилья при ЧС могут предоставлять худшие варианты, чем тем, кто застраховался: например, места в общежитии, а не готовые квартиры.

–– До населения должны быть доведены все аспекты страховых программ. Для эффективной реализации закона Банком России совместно с Минфином и страховыми организациями запланирована серия совещаний с администрациями ряда регионов, –– уточнили в пресс-службе ЦБ.

Зампредседателя правления РПНК Юрий Гущин подчеркнул: чем больше людей будут страховать жилье от чрезвычайных ситуаций, тем ниже станет тариф.

Собрать деньги граждан в единый фонд — хорошая инициатива, средства не растворятся где-то в офшорных зонах вместе с обанкротившейся страховой компанией, добавила Светлана Разворотнева.