Прямой эфир

Россия сократила вложения в госдолг США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США на $2,35 млрд по сравнению с июнем 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы американского минфина в среду, 18 сентября.

Прощай, Америка: Россия резко сократила вложения в госдолг США
С начала года инвестиции в американские ценные бумаги упали до исторического минимума — со $100 млрд до $14 млрд

Объем вложений в июне составлял $10,848 млрд, а в июле он уменьшился до $8,501 млрд.

Сокращение вложений в американский госдолг, начатое в 2018 году, продолжается. Так, за январь этого года Россия инвестировала в гособлигации США $13,18 млрд, что на $36 млн меньше, чем в декабре прошлого года.

ТАСС отмечает, что сейчас крупнейшим держателем долговых обязательств США второй месяц подряд остается Япония. Она нарастила портфель почти до $1,131 трлн. Китай, лидировавший ранее, сократил свои вложения до $1,1 трлн. На третьем месте находится Великобритания, которая инвестировала в американский госдолг $334,7 млрд. Далее идут Бразилия и Ирландия с $309,9 млрд и $258,2 млрд соответственно. Однако все эти пять стран в июле 2019 года также снизили вложения в американские госбумаги.

В сентябре текущего года дефицит американского бюджета впервые за последние семь лет превысил $1 трлн. Комитет по федеральному бюджету Соединенных Штатов выразил опасение, что к 2028 году уровень дефицита может вырасти в два раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дефицит американского бюджета впервые за семь лет превысил $1 трлн
Россия серьезно сократила вложения в госдолг США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019