Россия сократила вложения в госдолг США

В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США на $2,35 млрд по сравнению с июнем 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы американского минфина в среду, 18 сентября.

Объем вложений в июне составлял $10,848 млрд, а в июле он уменьшился до $8,501 млрд.

Сокращение вложений в американский госдолг, начатое в 2018 году, продолжается. Так, за январь этого года Россия инвестировала в гособлигации США $13,18 млрд, что на $36 млн меньше, чем в декабре прошлого года.

ТАСС отмечает, что сейчас крупнейшим держателем долговых обязательств США второй месяц подряд остается Япония. Она нарастила портфель почти до $1,131 трлн. Китай, лидировавший ранее, сократил свои вложения до $1,1 трлн. На третьем месте находится Великобритания, которая инвестировала в американский госдолг $334,7 млрд. Далее идут Бразилия и Ирландия с $309,9 млрд и $258,2 млрд соответственно. Однако все эти пять стран в июле 2019 года также снизили вложения в американские госбумаги.

В сентябре текущего года дефицит американского бюджета впервые за последние семь лет превысил $1 трлн. Комитет по федеральному бюджету Соединенных Штатов выразил опасение, что к 2028 году уровень дефицита может вырасти в два раза.