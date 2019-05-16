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Россия серьезно сократила вложения в госдолг США

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Россия сократила в марте вложения в американские государственные ценные бумаги почти на $800 млн. Такие данные приводит минфин США.

Прощай, Америка: Россия резко сократила вложения в госдолг США
С начала года инвестиции в американские ценные бумаги упали до исторического минимума — со $100 млрд до $14 млрд

Так, общие инвестиции в госдолг США сократились с $14,507 млрд до $13,716 млрд. При этом $8,213 млрд приходятся на долгосрочные бумаги, а $5,503 млрд — на краткосрочные.

Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги в течение всего 2018 года, отмечает «РИА Новости». Тенденция сохранилась и в 2019 году. За январь Москва инвестировала в гособлигации США $13,18 млрд, что на $36 млн меньше, чем месяцем ранее.

В Совете Федерации отметили, что сокращение вложений России в госдолг США является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций.

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