Россия серьезно сократила вложения в госдолг США

Россия сократила в марте вложения в американские государственные ценные бумаги почти на $800 млн. Такие данные приводит минфин США.

Так, общие инвестиции в госдолг США сократились с $14,507 млрд до $13,716 млрд. При этом $8,213 млрд приходятся на долгосрочные бумаги, а $5,503 млрд — на краткосрочные.

Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги в течение всего 2018 года, отмечает «РИА Новости». Тенденция сохранилась и в 2019 году. За январь Москва инвестировала в гособлигации США $13,18 млрд, что на $36 млн меньше, чем месяцем ранее.

В Совете Федерации отметили, что сокращение вложений России в госдолг США является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций.