Россия сократила вложения в госдолг США

За январь 2019 года Россия вложила в гособлигации США $13,18 млрд. Это на $36 млн меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом 18 марта сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные американского Минфина.

Сумма распределилась на долгосрочные и краткосрочные облигации — $6,322 млрд и $6,858 млрд соответственно.

Отмечается, что за весь 2018 год Россия значительно уменьшала вложения в американские бумаги. Согласно данным за август, они составляли $14 млрд.

В июле 2018 года в Совете Федерации отметили, что сокращение вложений России в госдолг США является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций в финансовой сфере.