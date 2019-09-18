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«Калашников» сменил руководителя

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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У концерна «Калашников» сменился руководитель — им стал исполняющий обязанности генерального директора Дмитрий Тарасов. Об этом 18 сентября агентству «Интерфакс-Поволжье» рассказал первый заместитель гендиректора организации Михаил Ненюков.

По его словам, Владимир Дмитриев, занимающий пост гендиректора «Калашникова» с лета 2018 года, перешел на другую должность.

«Это на самом деле дополнительные обязанности, по которым у нас перераспределение. Сейчас функционала достаточно много», — сообщил Ненюков в кулуарах проходящего в Ижевске Форума оружейников.

Дмитрий Тарасов родился в 1983 году и с 2012 по 2014 год возглавлял НПЦ «Пружина». После этого он стал директором оружейного производства концерна «Калашников», а затем — управляющим директором предприятия.

В конце июня «Калашников» представил самое компактное в мире ружье REX-2 для борьбы с дронами.

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