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Рогозин узнал причины возникновения «дырки» в «Союзе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что знает, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» образовалась «дырка», но оставит эту информацию в тайне. Об этом он рассказал на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи» в среду, 18 сентября.

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«Все пробы мы взяли. Что случилось — нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем», — сказал руководитель госкорпорации, его слова приводит «РИА Новости».

Как пояснил Рогозин, у «Роскосмоса» должна быть «какая-то тайна».

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС возникла нештатная ситуация в результате утечки воздуха. При обследовании в бортовом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину примерно в 3 см, заделанную клеем. Экипаж станции заделал отверстие и стабилизировал давление на МКС.

Высказывалось предположение, что отверстие от сверла могло появиться еще в цехе сборки в Королеве, а не на Байконуре или на МКС.

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