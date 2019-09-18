В Абакане дворник нашел тело новорожденной возле помойки

В столице Хакасии, Абакане, дворник нашел тело новорожденной девочки возле мусорного бака. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета России по республике в среду, 18 сентября.

Тело ребенка находилось в полиэтиленовом пакете. Дворник сообщил о находке в следственные органы 27 августа.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Личность родительницы установлена, это 18-летняя жительница Абакана. По словам девушки, 26 августа она самостоятельно родила ребенка, который не подавал признаков жизни. Боясь ответственности, она завернула девочку в полотенце, положила в пакет и отнесла к мусорке в районе дома по улице Пушкина, где неподалеку и проживала. Следствие избрало женщине меру пресечения в виде обязательства о явке.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти новорожденной.

30 апреля 2019 года дворник в городе Междуреченске в Кемеровской области обнаружил в мусорном баке тело новорожденного мальчика. Мужчина вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. ГУ СКР по региону возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».