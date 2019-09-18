В ООН заявили о росте числа мигрантов в мире

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН заявил о росте числа мигрантов в мире. Согласно обнародованной статистике, за десятилетие их стало на 51 млн больше, причем большинство находится в странах Европы.

«Число международных мигрантов в мире достигло примерно 272 млн в 2019 году, что на 51 млн больше чем в 2010 году. В настоящее время международные мигранты составляют 3,5% населения мира, по сравнению с 2,8% в 2000 году», — приводит сообщение организации «РИА Новости» 18 сентября.

Так, в Европе находятся 82 млн мигрантов, в Северной Америке — 59 млн, а в Северной Африке и Западной Азии — 49 млн.

В августе в Германии предложили высылать мигрантов из страны и лишать их статуса беженцев, если те часто бывают на родине.

По словам главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера, подобные поездки говорят о том, что на родине мигрантам не грозит опасность. Предложение министра поддержал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Проблемой беженцев обеспокоены и в Греции. Так, в августе Афины призвали Евросоюз пересмотреть систему распределения мигрантов между странами — членами союза. Замминистра Греции по делам защиты граждан Георгиос Кумутсакос утверждает, что с начала июля беженцы прибывают в страну ежедневно, хотя Афины исчерпали все возможности по их размещению.