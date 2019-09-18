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Глава МИД Украины объяснил решение Зеленского не увольнять Авакова

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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, почему президент страны Владимир Зеленский не стал снимать с должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

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По его словам, глава МВД удачно провел реформу полиции и проявил компетентность.

«Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил», — цитирует Пристайко «Украинская правда».

При этом министр иностранных дел заверил, что решение оставить Авакова на посту было трудным для главы государства.

29 августа Верховная рада девятого созыва в первый день своей работы сформировала новое правительство. Аваков сохранил должность главы МВД, которую он занимает с 2014 года.

При этом в парламенте не исключили, что он может быть уволен уже через полгода.

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