На Украине назвали сроки увольнения Авакова

Глава МВД Украины Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая могут быть уволены уже через полгода, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

В эфире телеканала ZIK политик выразил уверенность, что обоих министров назначили на переходный период и вскоре рада выберет новых глав указанных ведомств.

29 августа украинский парламент девятого созыва в первый день своей работы сформировал новый кабмин во главе с премьером Алексеем Гончаруком. Аваков сохранил свой пост. Должность главы МВД он занимает с 2014 года.

Сам Гончарук, комментируя решение рады, назвал сохранение поста за Аваковым сложным решением.