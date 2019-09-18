Зеленский объявил выговор двум заместителям главы своей администрации
Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор заместителям главы президентского офиса. Об этом 17 августа сообщил сайт администрации украинского лидера.
Отмечается, что за ненадлежащее исполнение обязанностей в том числе по результатам визита Зеленского в Днепропетровскую область выговоры объявлены Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. В чем именно провинились чиновники - не уточняется.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что в партии «Слуга народа» есть психически больные люди.
8 сентября сообщалось, что Зеленский уволил трех своих советников.