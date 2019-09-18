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Зеленский объявил выговор двум заместителям главы своей администрации

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор заместителям главы президентского офиса. Об этом 17 августа сообщил сайт администрации украинского лидера.

Отмечается, что за ненадлежащее исполнение обязанностей в том числе по результатам визита Зеленского в Днепропетровскую область выговоры объявлены Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. В чем именно провинились чиновники - не уточняется.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что в партии «Слуга народа» есть психически больные люди.

8 сентября сообщалось, что Зеленский уволил трех своих советников.

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