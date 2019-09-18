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В России появится система слежения за поведением водителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге. Об этом сообщили в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

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Система будет называться Skytracking Transport Security, а ее разработку начнет в 2020 году российская компания «Скайтрэк» — участник рынка «Нейронет» НТИ.

Предполагается, что при помощи компьютерного зрения специальная программа будет анализировать поведение водителя за рулем: распознавать, когда он разговаривает по телефону во время движения, курит или отвлекается от дороги. При этом специальные датчики смогут заметить уход с маршрута, превышение скорости, а также отследить техническое состояние машины.

Собранные данные искусственный интеллект сравнит с набором шаблонов вероятных инцидентов и при необходимости предупредит водителя о риске возникновения ДТП.

Авторы идеи считают, что система позволит снизить аварийность на дорогах до 50%. Устанавливать ее планируют и на общественный транспорт.

«Фактически технология может появиться в транспортных средствах в течение 3–5 лет и станет стандартной частью», — приводит сообщение НТИ «РИА Новости».

5 сентября сообщалось, что депутат предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.

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