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Поезд «Ласточка» могут запустить между Омском и Новосибирском

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Скоростная электричка «Ласточка» в среду, 18 сентября, сделает первый пробный рейс из Омска в Новосибирск, сообщили в пресс-службе РЖД. Время в пути составляет чуть более 6 часов. Поезд из пяти вагонов сделает две технические остановки на станциях Кормиловка и Барабинская.

Максимальная скорость движения – 160 км/ч. В вагонах установлено видеонаблюдение, передает ИА «Город55». После тестирования будет принято решение о регулярных рейсах. За пробным рейсом будут наблюдать региональные власти.

Ранее 28 августа Российские железные дороги показали беспилотный электропоезд «Ласточка», который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека. По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме, в России пока протестировали третий.

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