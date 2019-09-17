Нарколог оценил идею запрета продаж спиртного в мелких залах

Психиатр-нарколог Александр Ковтун оценил законопроект об изменении условий продажи алкоголя, который поддержало правительство России. В частности, предлагается запретить торговать спиртным в барах и кафе с площадью обслуживания менее 20 кв. м, которые находятся в жилых домах и на прилегающих территориях.

«Практика аналогичных запретов показала, что они уменьшают спонтанность решений по употреблению алкоголя», — сказал специалист в эфире НСН во вторник, 17 сентября.

В качестве примера нарколог привел ситуацию, когда склонный к злоупотреблению алкоголем человек идет мимо и принимает решение зайти и выпить.

По мнению Ковтуна, такому запрету будут рады те россияне, которым мешают выпивающие сограждане и раздражает запах спиртного.

«По крайней мере это движение вперед, и оно последовательное в части борьбы с пьянством в России», — подытожил психиатр.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» написала, что положительный отзыв на соответствующий законопроект от «Единой России» подписал вице-премьер Константин Чуйченко.

В пояснительной записке к инициативе уточняется, что она возникла из-за жалоб граждан на шум в местах проживания. Введение законопроекта должно помочь обеспечить общественный порядок и права россиян на тишину и отдых.