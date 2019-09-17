Правительство поддержало идею запрета продаж спиртного в мелких залах

Правительство России поддержало идею депутатов Госдумы запретить продажу спиртных напитков в кафе и ресторанах площадью меньше 20 кв. м в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом 17 сентября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отзыв на соответствующий законопроект, подписанный вице-премьером Константином Чуйченко, копия которого есть у издания.

В правительственной пресс-службе газете подтвердили направление отзыва в Госдуму. В пояснительной записке к проекту уточняется, что инициатива возникла из-за жалоб граждан на шум в местах проживания. Введение законопроекта должно помочь обеспечить общественный порядок и права россиян на тишину и отдых.

Проект закона был подготовлен группой депутатов от «Единой России». Он также предлагает наделить субъекты России правом вводить свои меры регулирования продаж алкоголя, вплоть до полного запрета.

В правительстве считают, что введение ограничений на продажи спиртного в небольших кафе и ресторанах в жилых домах либо рядом с ними может спровоцировать закрытие тысяч заведений, среди которых также бары и точки разливного пива. Помимо этого, инициатива может плохо сказаться на рентабельности добросовестных участников рынка, считают в правительстве, поэтому проект отправлен на доработку ко второму чтению.

В среду, 18 сентября, законопроект рассмотрит думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Под ограничения могут попасть около 10 тыс. заведений в России, заявил «Коммерсанту» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин указал изданию, что из примерно 11 тыс. заведений в Москве алкогольную лицензию имеют примерно 4,9 тыс. точек — в основном они находятся в многоквартирных домах. Подобная ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге.

Небольсин считает, что инициатива приведет к тому, что часть заведений просто начнет работать в так называемой серой зоне.

Ранее законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года не был поддержан Минфином из-за того, что по Конституции совершеннолетние могут в полном объеме пользоваться своими правами. Об этом сообщала пресс-служба ведомства 21 августа. Однако 10 сентября замминистра здравоохранения Олег Салай заявил, что документ одобрили практически все федеральные ведомства.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому люди младше 21 года не смогут покупать спиртное крепостью выше 16,5%.