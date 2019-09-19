«Важно не дать клубам обойти потолок зарплат»

Ярославский «Локомотив» неоднозначно начал сезон в КХЛ. В шести матчах команда набрала шесть очков и одержала три победы. Лишь после вчерашней выездной победы над рижским «Динамо» (3:2) «железнодорожники» ушли с последнего места в Западной конференции, хотя они почти всегда завершают регулярный чемпионат в топ-4. Назначенный в мае главным тренером команды канадский специалист Крэйг Мактавиш сейчас считается одним из первых кандидатов на следующую отставку в лиге.

Ярославцы известны лучшей в стране подготовкой молодых хоккеистов. На последнем молодежном чемпионате мира у «Локомотива» было наибольшее представительство в сборной России. В частности, нападающий Григорий Денисенко стал лучшим бомбардиром турнира. Молодежная команда «железнодорожников» под названием «Локо» доминирует в МХЛ — три победы в Кубке Харламова в четырех последних сезонах. А ее игроки активно внедряются в основной коллектив на уровне КХЛ — тот же Денисенко, нападающие Николай Коваленко, Кирилл Слепец и Георгий Иванов, вратарь Илья Коновалов, защитник Даниил Мисюль и многие другие уже давно закрепились в «Локомотиве». При этом школа «железнодорожников» постоянно дает новые кадры.

Президент клуба Юрий Яковлев работает на этой должности с 1990 года — у него самый большой стаж на одном посту в российском спорте. При нем ярославцы трижды становились чемпионами России среди команд Суперлиги (1997, 2001, 2002). Юрий Яковлев редко дает интервью, но после поражения в Москве от ЦСКА (2:5) на этой неделе поговорил с «Известиями» и прокомментировал результаты команды. Он также рассказал, каков кредит доверия у Мактавиша, и оценил введение жесткого потолка зарплат для клубов КХЛ.

— Как оцените результаты «Локомотива» на старте сезона?

— Конечно, мы не удовлетворены. На мой взгляд, можно было взять больше очков на старте сезона.

— А качество игры? Вам нравится тот хоккей, который показывает команда?

— Если судить строго, то, конечно, нет. Другое дело, что мы пытаемся что-то изменить, найти какой-то другой стиль игры. Всё это сделать непросто — ошибки неизбежны.

— Каков кредит доверия у Мактавиша?

— Пока есть надежда, мы должны продолжать сотрудничество с Мактавишем и вместе стремиться к высоким результатам.

— Есть какие-то точные сроки и результаты, когда эта надежда иссякнет?

— Многое определяется каким-то взаимопониманием между командой, тренером и руководством. Я считаю, что, например, в игре с ЦСКА были не только плохие моменты, но и много хороших. Подправив негативные составляющие, мы сможем усилить игру и можно будет продолжать плодотворное сотрудничество.

— В прошлом сезоне «Локомотивом» восхищались из-за доверия молодым игрокам на уровне КХЛ. Вы довольны тем, как сейчас ваши воспитанники прогрессируют?

— Может быть, это звучит не очень в духе времени, но мы будем продолжать этим заниматься. Это стратегия клуба. И мы понимаем, что столкнемся с проблемами. Очень тяжело воспитывать большое количество молодых. И еще тяжелее их внедрять в первую команду. Но мы будем продолжать эту линию.

— Ваша молодежная команда доминировала в МХЛ в последние годы и дала много игроков «Локомотиву». Выигравший с ней немало трофеев Дмитрий Красоткин ушел с поста главного тренера и отправился на повышение в штаб Мактавиша. На ваш взгляд, сменившие его специалисты хорошо справляются с работой в начале сезона?

— По моему мнению, да. Ребята постепенно растут. Но сейчас только начало сезона. Нужно наблюдать, как будет проходить их развитие. На данный момент мы считаем, что всё идет успешно. Денисенко, Коваленко, Мисюль — ребята одаренные, с большим будущим, они уже играют в КХЛ. Но советую вам обратить внимание на многих других хоккеистов, которые играли за нашу молодежную команду в последнее время. А там очень много интересных и хороших ребят.

— У вашей главной молодой звезды Григория Денисенко весной истекает контракт, и высока вероятность его отъезда в НХЛ. Сейчас есть уверенность, что в «молодежке» быстро найдется ему замена?

— Повторюсь, мы приняли крайне рискованную стратегию по подготовке игроков и использованию их во всей вертикали клуба. В том числе в первой команде. И мы были готовы к тому, что ребята будут уезжать. Что делать? Надо новых хоккеистов воспитывать. Конечно, хотелось бы немного придержать нашу молодежь, чтобы подольше поиграла в Ярославле. Потому что, на мой взгляд, многие слишком рано отправляются за океан. Но жизнь есть жизнь. Надо как-то приспосабливаться к ней и бороться в имеющихся условиях.

— Со следующего сезона планируется вступление в силу жесткого потолка зарплат — 900 млн рублей на команду. Если идея полностью воплотится в жизнь, это поможет вам удерживать у себя хоккеистов и хотя бы избежать их переходов в более богатые клубы КХЛ, как было с трансфером Владислава Гаврикова в СКА?

— В теории да. Я надеюсь, что всё это сработает. По крайней мере ход со стороны лиги логичный. Как это будет работать, посмотрим уже в следующем сезоне.

— У вас есть понимание, как этот потолок будет работать? Некоторые менеджеры считают, что клубы с бюджетами СКА и ЦСКА могут спрятать реальные доходы хоккеистов в бонусной части, и тогда у команд с бюджетом «Локомотива» шансов на успех в Кубке Гагарина не прибавится...

— Хочется верить: у лиги должно быть достаточно логики и последовательности в действиях, чтобы довести до конца задуманное. Иначе нет смысла объявлять жесткий потолок, если, условно говоря, будут уловки, которые помогут обойти эти ограничения. Все мы надеемся, что этого не произойдет.

— Вы говорили, что не хотите ввязываться в финансовую гонку за игроков с другими клубами. Если жесткий потолок будет работать как надо и действительно станет сдерживать аппетиты СКА, ЦСКА, «Ак Барса» и «Металлурга», ваш клуб готов отойти от объявленных принципов и бороться с ними за звезд, доступ к которым станет легче?

— В первую очередь мы должны быть последовательны и не изменять своим принципам. Иначе какой в них тогда смысл? Во-вторых, будем стремиться к сбалансированному составу, способному решать самые серьезные задачи.

— В таких условиях есть шансы на победу в Кубке Гагарина?

— Мы при любых условиях стремимся только к победе. И сбалансированный состав с большим количеством собственных воспитанников останется нашим приоритетом при достижении результата.

— Дмитрий Красоткин на уровне МХЛ выиграл всё что можно — три Кубка Харламова и три молодежных Кубка мира с «Локо». Его летний перевод в штаб Мактавиша со стороны многим кажется подготовкой к будущему назначению главным тренером «Локомотива». Каковы его шансы в будущем поруководить командой в КХЛ?

— Я уже неоднократно говорил: мы, конечно, хотим, чтобы Дмитрий вырос и стал тренером первой команды. Другое дело, что многое зависит от него самого. Но мы видим, что у Красоткина есть серьезный потенциал.

— Если Красоткина позовут в главные тренеры клубов КХЛ или ВХЛ, отпустите его?

— Возможно, мы сами позовем его. И потом, Красоткин же свободный человек. Мы не можем его удерживать против воли.