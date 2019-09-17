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Нурмагомедов пожертвовал $100 тыс. в благотворительный фонд Порье

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожертвовал в благотворительный фонд своего экс-соперника, американца Дастина Порье $100 тыс. Об этом пишет MMA Junkie.

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«Это здорово, потому что поможет многим людям. Я очень ценю его помощь и очень благодарен», — приводит слова Порье RT.

Также американец подтвердил, что президент UFC Дэйна Уайт выделит из собственных средств аналогичную сумму. В самом фонде The Good Fight также поблагодарили Нурмагомедова за щедрое пожертвование и назвали его «человеком слова», отмечает телеканал «Звезда».

Нурмагомедов одержал победу над Порье в ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Он победил его удушающим приемом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя оба спортсмена обменялись футболками, после чего Нурмагомедов пообещал продать майку и перевести полученные деньги в благотворительный фонд Порье Good Fight Foundation, пишет «Спорт-Экспресс».

Фонд Дастина Порье работает над реализацией проекта по постройке колодца с питьевой водой в школе в деревне пигмеев в Уганде, чтобы обеспечить жизненно важным ресурсом детский дом и школу. Для этого требовалось $25 тыс. На данный момент собрано уже $33 тыс.

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