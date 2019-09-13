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Порье поблагодарил Нурмагомедова за тяжелый жизненный урок

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Боец смешанного стиля (ММA) Дастин Порье поблагодарил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова за тяжелый жизненный урок после своего проигрыша в третьем раунде главного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242. Об этом американец написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Все происходит не просто так. Это было уникальное путешествие. Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок. Никаких отговорок, никаких сожалений. Продолжаем движение», — цитирует бойца «Спорт-Экспресс».

В ночь на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Эта победа для россиянина стала 28-й в карьере и 12-й в UFC при отсутствии поражений.

12 сентября президент России Владимир Путин лично встретился в Дагестане с Хабибом и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, чтобы поздравить их с победой.

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