Экс-чемпион UFC Вудли захотел провести бой с Нурмагомедовым

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли захотел провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

37-летний спортсмен заявил порталу TMZ, что у него лучшая статистика по защите от тейкдаунов.

«Возможность провести такой бой бывает всего один раз в жизни. Он крутой, я его фанат», — приводит слова Вудли «Газета.ру».

Он отметил, что Нурмагомедов «тяжело укладываться в лимит» легкого веса. Поскольку Вудли выступает в полусредней весовой категории, то предложил провести бой в промежуточном весе.

«Я готов снизить вес, пусть и с трудом, но ради такого я готов», — добавил американец.

В марте 2019 года Вудли потерял титул UFC, уступив Камару Усману. Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Перед боем с Порье российский боец набрал 8 кг. Накануне встречи на церемонии взвешивания он весил 70,3 кг.

Другой американский боец Бен Аскрен ранее также выразил готовность сразиться с Нурмагомедовым. Для этого он предложил спортсмену из Дагестана перейти в другую весовую категорию.

Нурмагомедов специально перед поединками сгоняет вес. Между боями россиянин весит больше 85 кг. Сгонять 15 кг он начинает примерно за 45 дней до взвешивания, рассказывал отец бойца Абдулманап.