Суд оставил под арестом бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции в Ереване оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения», — заявила судья Анна Данибекян на заседании.

4 сентября сообщалось, что Конституционный суд (КС) Армении частично удовлетворил иск Кочаряна, оспаривающего конституционность положений законодательства, на основании которых он был арестован.

25 июня апелляционный суд Армении постановил заключить Кочаряна под стражу и возобновить против него уголовное дело. Бывшего лидера страны обвинили в свержении конституционного строя в 2008 году.

Впервые Кочарян был задержан в июле 2018 года. В августе прошлого года апелляционный суд освободил политика ввиду наличия у него права неприкосновенности. Однако 7 декабря та же инстанция арестовала его по ходатайству Генпрокуратуры Армении.

Кочарян занимал пост президента Армении с конца марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.