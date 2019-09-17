Прямой эфир

Суд оставил под арестом бывшего президента Армении Кочаряна

0
Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд общей юрисдикции в Ереване оставил под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ
Адвокаты настаивают на признании экс-президента Армении политзаключенным

«Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения», — заявила судья Анна Данибекян на заседании.

4 сентября сообщалось, что Конституционный суд (КС) Армении частично удовлетворил иск Кочаряна, оспаривающего конституционность положений законодательства, на основании которых он был арестован.

25 июня апелляционный суд Армении постановил заключить Кочаряна под стражу и возобновить против него уголовное дело. Бывшего лидера страны обвинили в свержении конституционного строя в 2008 году.

Впервые Кочарян был задержан в июле 2018 года. В августе прошлого года апелляционный суд освободил политика ввиду наличия у него права неприкосновенности. Однако 7 декабря та же инстанция арестовала его по ходатайству Генпрокуратуры Армении.

Кочарян занимал пост президента Армении с конца марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в Армении признал незаконным арест имущества бывшего президента Кочаряна
Экс-президент Армении Кочарян сам пришел в СИЗО после решения об аресте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019