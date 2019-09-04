КС Армении частично удовлетворил иск арестованного экс-президента

Конституционный суд (КС) Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Политик оспаривает конституционность положений законодательства, на основании которых был арестован.

Решение инстанции огласил ее председатель Грайр Товмасян.

«Признать несоответствующей конституции и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса «Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование» по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой», — приводит его слова в среду, 4 сентября, «РИА Новости».

Статья Уголовного кодекса, на основании которой был арестован Кочарян, признана законной.

К рассмотрению иска КС приступил 3 сентября. Ранее адвокат экс-главы государства Арам Вардеванян заявлял, что рассматриваемый иск касается вопросов, связанных с арестом и обстоятельствами, исключающими уголовное преследование политика.

25 июня апелляционный суд Армении постановил заключить Кочаряна под стражу и возобновить против него уголовное дело. Бывшего лидера обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. В августе прошлого года апелляционный суд освободил Кочаряна ввиду наличия у него права неприкосновенности. Однако 7 декабря та же инстанция арестовала политика по ходатайству Генпрокуратуры Армении.

В конце июля адвокаты экс-президента Армении и Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна заявили, что намерены в Европейском суде по правам человека добиваться снятия с него обвинений. Об этом «Известиям» сообщил защитник Рубен Саакян.

Кочарян занимал пост президента Армении с конца марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. В свержении конституционного строя с применением насилия его обвинили в июле 2018 года и взяли под стражу.