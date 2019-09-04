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КС Армении частично удовлетворил иск арестованного экс-президента

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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Конституционный суд (КС) Армении частично удовлетворил иск бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Политик оспаривает конституционность положений законодательства, на основании которых был арестован.

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Решение инстанции огласил ее председатель Грайр Товмасян.

«Признать несоответствующей конституции и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса «Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование» по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой», — приводит его слова в среду, 4 сентября, «РИА Новости».

Статья Уголовного кодекса, на основании которой был арестован Кочарян, признана законной.

К рассмотрению иска КС приступил 3 сентября. Ранее адвокат экс-главы государства Арам Вардеванян заявлял, что рассматриваемый иск касается вопросов, связанных с арестом и обстоятельствами, исключающими уголовное преследование политика.

25 июня апелляционный суд Армении постановил заключить Кочаряна под стражу и возобновить против него уголовное дело. Бывшего лидера обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. В августе прошлого года апелляционный суд освободил Кочаряна ввиду наличия у него права неприкосновенности. Однако 7 декабря та же инстанция арестовала политика по ходатайству Генпрокуратуры Армении.

В конце июля адвокаты экс-президента Армении и Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна заявили, что намерены в Европейском суде по правам человека добиваться снятия с него обвинений. Об этом «Известиям» сообщил защитник Рубен Саакян.

Кочарян занимал пост президента Армении с конца марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. В свержении конституционного строя с применением насилия его обвинили в июле 2018 года и взяли под стражу.

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