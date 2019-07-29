Защита Кочаряна будет добиваться его оправдания в ЕСПЧ

Адвокаты экс-президента Армении и Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна намерены в Европейском суде по правам человека добиваться снятия с него обвинений, сообщил «Известиям» защитник Рубен Саакян.

Кочарян был арестован год назад. Всё это время продолжаются попытки оправдать его в местных судах.

Знакомые с ходом расследования источники уверены, что прокуратура в итоге не сможет доказать «попытку свержения конституционного строя».

По словам собеседников «Известий», для снятия обвинений с Кочаряна есть все основания, но «народ хочет зрелища» и новые власти страны готовы его предоставить.

В Москве происходящее вызывает недоумение и озабоченность, хотя она и считает происходящее «внутренним делом Армении».

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Узник Еревана: защита Кочаряна намерена добиться его оправдания в ЕСПЧ