Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности

В Министерстве труда и соцзащиты составили список должностей, которые являются наиболее высокооплачиваемыми в России. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС.

Список был составлен на основе анализа среднемесячных зарплат по вакансиям, заявленным в органы службы занятости. Выяснилось, что наибольший оклад у сотрудников сферы управления — топ-менеджеров в коммерческих структурах и руководителей высшего звена в госорганизациях.

В горнодобывающей отрасли выше всего оплачивается работа мастера проходки шахты, мастера по проходке горных выработок и машиниста дробильно-погрузочного агрегата. В нефтегазовой сфере — главного инженера, мастера по бурению скважин, техника по эксплуатации нефтепроводов.

В авиации больше всего получают командир воздушного судна, пилот и пилот-инструктор. В рыбодобывающей отрасли — капитан, помощник капитана и боцман. В строительной отрасли — инженер-строитель, инженер стройконтроля и архитектор.

В производственной сфере высокую зарплату предлагают главному механику, инженеру-проектировщику и инженеру-технологу, а в сфере услуг — автоэлектрику, парикмахеру и риелтору.

В сфере информационных технологий высоко ценятся программисты, инженеры по защите информации и инженеры-системотехники. В правовой и финансовой сферах — юрисконсульты и главные бухгалтеры.

В сфере культуры хорошо оплачивается труд худрука, режиссера-постановщика и ассистента режиссера. В медицинской сфере — врача-дерматовенеролога, психиатра и стоматолога, а в сфере общественного питания — заведующего производством и шеф-повара.

Ранее в сентябре в Минтруде назвали минимальный размер оплаты труда на 2020 год, напоминает «Газета.ру». Так, МРОТ составит 12 130 рублей — именно столько составляет прожиточный минимум трудоспособного человека в текущем году.