Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

Минтруд России установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году на уровне 12 130 рублей. Законопроект в четверг, 12 сентября, рассмотрит рабочая группа Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Согласно действующему законодательству минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека, который в этом году составил 12 130 рублей. В связи с тем, что прожиточный минимум меняется с каждым годом, ежегодно необходимо принимать закон, устанавливающий размер МРОТ.

Прожиточный минимум устанавливается по данным за второй квартал предыдущего года, поскольку в этом квартале самые высокие цены на продукты. Поэтому МРОТ на 2020 году установят на том же уровне. Предположительно, повышение минимальной зарплаты коснется около 4 млн человек, пишет «Федеральное агентство новостей».

16 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект Министерства труда и социальной защиты о повышении МРОТ до 12 130 рублей (на 1000 рублей больше настоящего уровня). В случае одобрения инициативы повышение МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.

6 сентября глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума предположительно снизится к концу 2019 года. В настоящее время они составляют 12,7% населения.