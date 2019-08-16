Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей

Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей. Соответствующий проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если инициативу одобрят, то повышение МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Также законопроект предлагает уточнить в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России за II квартал предыдущего года, что уже прописано в Трудовом кодексе.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.