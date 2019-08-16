Прямой эфир

Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей. Соответствующий проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если инициативу одобрят, то повышение МРОТ может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Также законопроект предлагает уточнить в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по России за II квартал предыдущего года, что уже прописано в Трудовом кодексе.

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения. Он составляет 11 280 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа доля живущих «от зарплаты до зарплаты» россиян
«Роскосмос» назвал среднюю зарплату своих сотрудников

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019