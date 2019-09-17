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Онколог назвал основные признаки рака мозга

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Фото: Global Look Press/Anna Altukhova/Russian Look
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Специалист Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал основные признаки развития злокачественных опухолей мозга и рассказал об уровне заболеваемости этим видом рака в России.

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По словам врача, в общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек или около 34 тыс. ежегодно. При этом доля злокачественных опухолей составляет примерно 30% - от 9,5 тыс. до 10,5 тыс.

Основными признаками развития злокачественной опухоли мозга могут головная боль с тошнотой и рвотой, снижение уровня бодрствования, нарушение сознания, нарушения движений в противоположных пораженному полушарию руке и ноге, затруднения речи, ухудшение памяти и зрения.

«Кроме того, одним из вариантов первых симптомов опухоли головного мозга является возникновение эпилептиформных припадков», — цитирует Кобякова RT.

Эксперт отметил, что самой опасной является глиобластома. Эта опухоль возникает сразу в четвертой степени злокачественности.

Вероятность излечения зависит от структуры новообразования, методов лечения и количества очагов, но чаще всего исход летальный.

7 сентября онкологи назвали симптомы рака головы и шеи.

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