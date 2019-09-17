Маск отказался от обвинений в педофилии в адрес британского дайвера

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что подразумевал совсем другое, называя британского дайвера Вернона Ансуорта педофилом. Об этом говорится в документах суда, на которые во вторник, 17 сентября, ссылается «РИА Новости».

«Pedo guy было распространенным ругательством в Южной Африке, где я вырос. Это синоним «гадкого старикашки»…» — приводит агентство объяснение Маска.

Он добавил, что не имел намерения обвинить дайвера в педофилии.

12 участников школьной футбольной команды «Лесные вепри» и их тренер пропали 23 июня 2018 года в Таиланде. Спустя 10 дней выяснилось, что дети оказались в пещере Тхам Луанг, которую затопило.

Ансуорт обнаружил местонахождение детей в пещере и собрал команду по их спасению. Операция по вызволению футболистов из пещеры длилась трое суток.

Маск направил в Таиланд небольшую подводную лодку собственного устройства и прислал в помощь дайвера. В свою очередь Ансуорт заявил, что субмарину нельзя использовать и что Маск может «засунуть свою подлодку в одно место».

В ответ бизнесмен обозвал дайвера педофилом и насильником детей.

Ансуорт потребовал опровержения порочащих сведений и $75 тыс. морального ущерба. 22-страничное исковое заявление было зарегистрировано в суде Калифорнии в сентябре прошлого года.