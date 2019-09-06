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Илон Маск опроверг дарение Лукашенко электромобиля Tesla

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Фото: Global Look Press/Kim Shiflett
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Глава корпорации Tesla Илон Маск опроверг информацию о том, что он подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко электрокар Tesla. Об этом он написал в Twitter.

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«Эм, нет», — ответил Маск на вопрос одного из пользователей об этом.

Ранее издание «Белорусский партизан» опубликовало расследование «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?». Вопрос был задан под перепостом этой статьи, сообщает «Газета.Ру».

Лукашенко, проводивший в одной из минских школ урок для старшеклассников, упомянул, что у него есть «электрическая машина Tesla», которую «Маск подарил».

Какая именно модель электрокара находится в его распоряжении, Лукашенко не уточнил. По данным СМИ, в 2017 году президент тестировал на белорусских дорогах Tesla Model S в самой мощной версии P100D.

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