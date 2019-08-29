Илон Маск и Джек Ма обеспокоились вопросом низкой рождаемости

Китайский миллиардер и создатель компании Alibaba Джек Ма и основатель компании SpaceX Илон Маск переживают о росте темпов сокращения населения. Об этом 29 августа сообщает «РИА Новости».

«В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет — демографический коллапс. Я хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв», — рассказал Маск на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Он отметил, что очень обеспокоен вопросом рождаемости.

Джек Ма согласился с собеседником, заявив, что темпы сокращения населения будут расти, что приведет к неизбежному коллапсу. «Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 млрд человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесет очень большие проблемы Китаю», — добавил он. Ма заявил, что проблеме демографии надо уделить большое внимание — необходимо «создавать больше людей».

По мнению Маска, угрозу демографического коллапса с помощью иммиграции разрешить будет сложно. Он добавил, что люди также нужны на Марсе, потому что сейчас там «одни машины».

В конце июня Маск рассказал о главных проблемах, грозящих человечеству через пару десятилетий, а в апреле ученые сообщили о нехватке 23 млн женщин в мире.