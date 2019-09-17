Британка вынуждена есть только сыр и хлеб из-за редкой фобии

Британка, с детства страдающая странной фобией, не может ничего есть, кроме бутербродов с сыром. Об этом 16 сентября сообщило издание Daily Mirror.

По рассказам 29-летней Эйприл Гриффитс, страх перед обычной едой у нее появился еще в раннем детстве. Она вспоминает, как из-за другой еды ее настигала паническая атака, начиналась тошнота и сильное волнение. Однако этих чувств не возникало, когда она ела хлеб и сыр.

Девушка рассказала, что попыталась побороть свой страх, однако неприятная консистенция других продуктов снова вызвала чувство тошноты.

«Думаю, я буду на таком питании всю свою жизнь. <…> Единственное, что я могу есть помимо сыра и хлеба — это чипсы. Мне нравятся те, что со вкусом сыра и лука, с креветками и со сметаной», — призналась девушка.

Она также поделилась, что единственным источником питательных веществ и витаминов для нее является сок — ежедневно она выпивает по три упаковки.

В свою очередь, врачи не выявили у нее каких-либо отклонений. Однако любое лечение не приносит девушке пользу.

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