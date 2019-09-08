Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты

Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.

Выяснилось, что в средние века пища была менее жирной, чем сейчас. При этом людей совершенно не волновала калорийность блюд, поэтому если жирное блюдо появлялось на столе, то на это никто не обращал внимания.

«Однако главное в другом: сильно изменились сами диетические принципы. Средневековая диета строилась на медицине Гиппократа и Галена, а именно на необходимости поддерживать баланс жидкостей, "жизненных соков" в организме, их четырех свойств: теплого, холодного, сухого и влажного», — заявил он о диете.

Эксперт отметил, что по судя по сохранившимся сборникам, средневековая кухня была очень острая. «Если бы сегодня мы ели на манер Средневековья и Ренессанса, то у нас бы сложилось впечатление, что мы едим азиатскую кухню», — отметил историк.

Однако Леклерк отверг возможность воссоздания вкуса исторических блюд.

«Мы едим те же ингредиенты, но за столетия ведения сельского хозяйства они претерпели изменения. Именно поэтому почти невозможно восстановить вкус старинных ингредиентов», — отметил он.

Между тем придать блюдам средневековый аромат, по его словам, помогут специи, которыми часто пользовались в прошлом. Например, индонезийский длинный перец, перец кубеба, мелегеттский перец, который часто называют «райские зерна», китайский имбирь.

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