В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов оценил инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида. По его словам, такая идея очень значима и достойна обсуждения.

«В России в целом ряде субъектов <...> это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть», — сказал он на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды» в понедельник, 16 сентября.

Мурадов отметил, что крымские греки, выступая с таким предложением, «смотрят в историческую глубину». По его словам, инициатива уже может начать обсуждаться в Государственном совете Республики Крым и других органах власти, отмечает «Российская газета».

Также инициативу прокомментировал глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, переименование полуострова — это «пустые хлопоты».

«Надо возвращать не столько историческое название, сколько историческую память, традиции, культурные ценности», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Также агенство узнало мнение главы парламентского комитета по законодательству, одиного из авторов Конституции Крыма Сергея Трофимова. По его словам, при создании нового основного закона Крыма использование названия Таврида не обсуждалось. При этом он добавил, что обсуждать такие инициативы необходимо, тем более если они поступают от глав национально-культурных автономий.

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Герцен считает, что такая инициатива требует проведения общекрымского опроса населения, чтобы соблюсти интересы всех национальных групп, проживающих в республике. Он отметил, что в средние века и до этого полуостров называли Таврика.

«Романтическим названием— Таврида — полуостров стали называть гораздо позже, наиболее широко — во время правления великой российской императрицы Екатерины II», — цитирует Герцена ТАСС.

С инициативой присвоения двойного названия Крыму выступил ранее 16 сентября глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус. По его мнению, это позволит укрепить российский статус полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве и на Западе результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.