«Не жалею о подписании Жердева — риск всегда стоит денег»

КХЛ на пороге вступления в силу жесткого потолка зарплат. Это произойдет по окончании нынешнего сезона. Тогда же в регламенте появится и минимальная планка — так называемый пол зарплат. 6 сентября совет директоров КХЛ обозначил его точный уровень — 30% от потолка, равного 900 млн рублей.

«Известия» побеседовали о нововведениях с председателем совета рижского «Динамо» (самого малобюджетного клуба лиги) и членом совета директоров КХЛ Юрисом Савицкисом. Он оценил целесообразность ограничений, а также рассказал о роли команды в жизни лиги, прокомментировал ситуацию с шведским нападающим Линусом Виделлем и заявил, что не жалеет о неудачном подписании контракта с одним из самых талантливых и скандальных российских хоккеистов Николаем Жердевым.

— Насколько введение жесткого пола зарплат отразится на вашем клубе?

— Всё это нужно для того, чтобы немного уравнять финансовые ресурсы команд сверху и снизу. Чтобы дельта между богатыми и малобюджетными клубами уменьшилась. Поэтому введение пола зарплат — правильное решение. Нам же ничего не остается, как искать дополнительные финансовые возможности, чтобы подняться до уровня пола и приблизиться к какому-нибудь середнячку КХЛ. С другой стороны, в стратегии лиги также есть цель в будущем снизить потолок. Так что определенная оптимизация клубами ресурсов должна привести к выравниванию возможностей участников соревнования.

— Какой пол зарплат сейчас можно считать оптимальным?

— Я не считал. Но вы же видите, что придумали постепенное введение потолка и пола. Нашего клуба этот вопрос до сих пор не касался, потому что зарплаты рижского «Динамо» самые низкие и они вписываются в рамки регламента. Но через два года пол повысится, и нам станет труднее соответствовать нормам. Так что будем искать дополнительные средства. Жизнь в любом случае не стоит на месте и ставит нас перед новыми вызовами и возможностями. Хотя есть ряд дискуссионных моментов в регламенте КХЛ. Например, штрафы за несоответствие полу зарплат. Если у вас нет денег, чтобы решить основные проблемы, и вы еще получаете штраф, — это не совсем логично. И над этим еще надо будет думать.

— Вообще справедливо вводить минимальную планку зарплат для небогатых клубов, которые при сильном менеджменте могут за копейки собирать команды и бороться за выход в плей-офф, как это делало рижское «Динамо» в прошлом сезоне или на заре КХЛ? Зачем вас заставлять повышать платежку, если вы и с нынешней не являетесь аутсайдером?

— Вы понимаете, мы не должны думать только о проблемах клуба «Динамо» (Рига), когда говорим о КХЛ как о проекте. Это мощная и масштабная организация. «Динамо» (Рига) — важная для лиги составляющая, но не единственная. Поэтому думаю, мы должны вместе думать, как дальше жить. Тем более, в целом лига развивается очень хорошо.

— Общий бюджет в €10 млн сохранился?

— Да, сохранился. Но эти 10 млн — базовая сумма, с которой мы начинаем. Обычно где-то миллиончик мы еще находим.

— В прошлые два сезона ваш клуб проводил матчи под открытым небом. В нынешнем чемпионате повторите подобное?

— Надеемся, что снова проведем, потому что в Риге это всем нравится. Уже сейчас начинаем об этом думать.

— Уже определились, в каком матче хотите применить такой формат? Снова с минским «Динамо»?

— Да, я здесь являюсь приверженцем традиций. Если людям нравится, как играют рижское и минское «Динамо», то лучше им и играть. Хотя все в этой жизни меняется. Так что не исключено, что какой-то другой матч проведем на открытом воздухе.

— Существует мнение, что лимит на легионеров в КХЛ нарушает равноправие между командами, так как распространяется только на российские клубы. Вы против того, чтобы в отношении вас, минского «Динамо», «Йокерита», «Барыса» и «Куньлуня» также ввели ограничения в пять иностранцев в заявке на матч?

— Это вопрос для дискуссии. Но так получается, что из рижского «Динамо» большинство легионеров потом переходят в более богатые команды КХЛ, в том числе российские. Самый свежий пример — Мэтью Майоне, которого мы нашли перед прошлым сезоном, а теперь его взял к себе «Куньлунь». И сколько вообще людей, выросших в Латвии и игравших в рижском «Динамо», сейчас на высоком уровне выступают в КХЛ. Причем речь не только об игроках, но и о тренерах. Посмотрите на «Спартак», где тренируют Олег Знарок и Харийс Витолиньш, а играют Каспарс Даугавиньш и Мартинш Карсумc. Оба уже нашей команде не раз забивали, а в Риге в первом матче сезона Карсумc забросил шайбу с передачи Даугавиньша. Мэт Робинсон сейчас один из ключевых защитников в ЦСКА, обладателе Кубка Гагарина, Микс Индрашис играл в первом звене московского «Динамо». Так что в копилку КХЛ мы кладем не только борьбу нашего клуба за выход в плей-офф, но и то, что становимся переходной ступенькой для многих будущих ведущих игроков и тренеров КХЛ.

— Один из таких игроков Линус Виделль провел за вас результативный прошлый сезон, но не продлил с клубом контракт, а сейчас до сих пор не нашел себе новую команду. Возможен вариант договориться о соглашении с ним по ходу чемпионата?

— Мне кажется, там и семейные дела играют роль. Контакты с хоккеистами всегда немножко сложные. Особенно, когда ведутся переговоры о продлении контракта. Сейчас Линус взял небольшой тайм-аут. Не хочу его называть таким уж крутым бизнесменом, но он понимает, что со стартом сезона начнутся травмы игроков в некоторых командах. И его цена возрастет по сравнению с тем, что он бы получил, заключи с кем-то договор летом. Так что будем смотреть, насколько оправдается его расчет.

— Прошедшим летом Николай Жердев заявил о желании вернуться в КХЛ. В итоге он после долгого перерыва нашел работу в ВХЛ в «Тамбове», странным образом не явился в клуб на сборы, а затем подписался в «Рязань». Последней его командой в КХЛ было рижское «Динамо», которое с ним быстро расторгло контракт. Не жалеете, что рискнули взять к себе игрока, уже тогда имевшего устойчивую репутацию хоккеиста с невысоким уровнем дисциплины?

— Я бы не хотел комментировать все события вокруг Николая. Но думаю, что риск — хорошее дело. Поэтому не надо жалеть — надо рисковать. И давать людям шанс — снова и снова.

— Потеряли деньги на расторжении контракта?

— А что делать? Риск всегда стоит денег. Так что не жалею о подписании Жердева.