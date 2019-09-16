Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве, выйдут на свободу в первой половине дня во вторник, 17 сентября. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила «РИА Новости» представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области.

«Их выпустят в первой половине дня», — отметила она.

6 сентября экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол, у них есть серьезная мотивация, чтобы доказать свою профпригодность.

В октябре 2018 года футболисты с компанией устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе избили чиновника Минпромторга Дениса Пака. В результате драки в заведении также пострадал гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

В их отношении возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных Александра и Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы. Кокорины и Мамаев отбывали наказание в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.