В Петербурге не зафиксировали ни одного случая отравления грибами

Роспотребнадзор сообщил о значительном улучшении ситуации с отравлениями грибами в Петербурге. В медицинских учреждениях не зафиксировано ни одного случая.

По данным ведомства, в 2018 году после употребления грибов пострадали 11 человек. Все они были госпитализированы с разной степенью отравления. В числе пострадавших были дети. В большинстве случаев пациентам выставили диагноз острый гастроэнтероколит, сообщает телеканал «78».

В 2019 году не зафиксировано ни одного случая отравления. При этом жители города сообщают о хорошем урожае грибов. Петербуржцы в социальных сетях делятся информацией о местах сбора. Больше всего грибов удалось собрать в Выборгском районе.