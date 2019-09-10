Новый для России вид грибов обнаружили на Сахалине

Ученые в научных целях собирают грибы на Сахалине и Курильских островах. В 2019 году в экспедиции участвуют представители государственного природного заповедника «Курильский» и специалист по грибам Дальнего Востока Евгения Булах.

Как пишет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу заповедника, во время исследования островов обнаружилось более 300 видов агариковых и афиллофоровых грибов. Удалось выявить два новых вида подберезовиков.

Возможно, на Кунашире был найден новый для России вид гриба Boletus odaiensis, описанного в Японии. Также ученые нашли новый вид мухомора (род Amanita) с желтой ножкой. Они обнаружили и четыре вида грибов, занесенные в Красную книгу России. Речь идет о мокрухе войлочной, трутовике лакированном, бондарцевии плёнчатой, грибной капусте.

По итогам работы на Курилах в 2019 году будет выпущен атлас грибов и лишайников Южных Курил. Исследовательские работы на островах финансируются Российским фондом фундаментальных исследований.