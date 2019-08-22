В Подмосковье нашли необычные грибы

Похожие на звезды грибы обнаружили лесники в Московской области. Об этом 22 августа сообщает телеканал «360».

Находку сделали под Ногинском в Богородском городском округе в Луковском лесничестве. Местные грибники во время «тихой охоты» нашли грибы, похожие на звезды.

По словам специалистов, они относятся к семейству звездовиковых. Это дождевики, меняющие свой внешний вид после того, как появляются из земли. Они имеют горький привкус и считаются несъедобными. Кроме того, этот вид грибов занесен в Красную книгу.

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области рассказали, что звездовики четырехлопастные в лесах региона встречаются редко. Растут они не везде, обычно предпочитая песчаные почвы в смешанных, лиственных, хвойных и широколиственных лесах.

Ранее 22 августа сообщалось, что диетологи дали рекомендации по употреблению грибов.