Токсиколог рассказала о мерах предосторожности при употреблении грибов

Эксперты посоветовали консервировать молодые и хорошо промытые грибы, а при отравлении прочистить желудок, принять любой энтеросорбент и вызвать скорую помощь.

Врач-токсиколог столичного департамента здравоохранения Анастасия Симонова рассказала, что симптомы отравления могут быть разными, но чаще всего развиваются острые желудочно-кишечные расстройства. Она отметила, что поздно начатое лечение может оказаться безуспешным, поэтому не надо заниматься самолечением.

Заведующий кафедры микологии и альгологии биологического факультете МГУ им. Ломоносова Александр Кураков добавил, что при нарушении дыхания пациентам вводят атропин или глюкозу с инсулином. Специалисты подчеркнули, что прием спиртных напитков может только усугубить ситуацию, передает «РИА Новости».

Эксперты указали, что причиной плохого самочувствия после употребления может быть не только отравление ядовитыми грибами, но и их индивидуальная непереносимость. По словам специалистов, гриб может стать токсичным, если в нем уже начинаются процессы разложения или завелись насекомые.

В случае консервации грибов очень важно убедиться в том, что он не старый и хорошо очищен от частичек почвы. Также подчеркивается, что нельзя покупать грибы у случайных лиц, а в день сбора их обязательно нужно перебрать и подвергнуть термической обработке.

При этом важно не хранить грибы в тепле, так как это скоропортящийся продукт. Безопаснее есть есть свежий или замороженный продукт, а собирать грибы лучше в экологически чистых районах и складывать в плетеные корзины, а не в пакеты.

Ранее жители России выбрали самые грибные места страны. Большинство голосов респондентов — более 20% — досталось Карелии. Следом идут Московская область (18,5% голосов), а затем — Нижегородская и Ленинградская, которые набрали по 13%.