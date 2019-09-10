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Эксперты «Роскачества» рекомендовали не мыть курицу, яйца и грибы

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Эксперты «Роскачества» составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением. В него вошли курица, яйца и грибы, сообщается во вторник, 10 сентября, на сайте организации.

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Если в терминологии наведут порядок, производителям таких продуктов придётся подтверждать их натуральный состав

Отмечается, что такие рекомендации ранее дали специалисты Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина. По словам американских экспертов, в ходе мытья данных продуктов патогенные бактерии не погибают, но при этом распространяются по кухне. Так, в 25% случаев у людей, которые мыли мясо птицы перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой.

По словам специалистов, уничтожить вредоносные бактерии можно лишь при длительной термообработке. При этом мытье яиц может и вовсе быть опасным — при мытье можно повредить их тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает содержимое яйца от попадания внутрь микробов. Также не имеет смысла мыть грибы, которые продаются в магазинах, так как из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата.

27 августа эксперты Роскачества рассказали о потенциальной опасности покупки продуктов «с рук» для здоровья. Также специалисты дали рекомендации для тех, кто все-таки хочет пользоваться услугами частных продавцов.

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