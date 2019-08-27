Россиян предостерегли от покупки продуктов «с рук»

Эксперты Роскачества рассказали о потенциальной опасности покупки продуктов «с рук» для здоровья. Также специалисты дали рекомендации для тех, кто все-таки хочет пользоваться услугами частных продавцов.

По словам экспертов, приобретая пищевые продукты, потребитель вправе запросить ветеринарный сопроводительный документ, декларацию о соответствии товара требованиям технического регламента таможенного союза, а также товаросопроводительную документацию и многое другое.

В Роскачестве отметили, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть небезопасен сразу по нескольким причинам. В том числе, это нарушение рецептуры выработки продуктов.

«Фермеры, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта», — рассказали специалисты.

По их словам, из-за этого в продукции могут оказаться возбудители кишечных инфекций, которые достаточно быстро размножаются. При этом во фруктах и овощах может быть превышено содержание по нитратам или пестицидам, а в меде иногда обнаруживаются остатки антибиотиков.

«Всё это происходит по причине несоблюдения инструкций по применению средств защиты растений и животных», — добавляют специалисты.

Также у продуктов, купленных «с рук», могут быть нарушены правила хранения. Кроме того, в домашних условиях невозможно оценить, насколько эффективно была произведена дезинфекция, если она проводилась вообще.

«Зачастую, уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, стать источником ботулизма. А значит, продукт потенциально опасен пищевыми отравлениями и инфекционными заболеваниями», — отмечается в пресс-релизе.

Специалисты предостерегли россиян от покупок сомнительной продукции в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, с машин или на стихийных развалах.

«Если человек продает мед на улице в маске пчеловода, это не гарантирует того, что перед вами настоящий пасечник. Также таблички с надписями «парное молоко» не являются гарантом свежести, безопасности продукта», — заключили в Роскачестве.

Ранее 26 августа специалисты Роскачества в преддверии нового учебного года составили рекомендации о том, как обезопасить детей от кибербуллинга.